Der 33-Jährige soll einen Treueeid abgelegt und einen hohen Rang gehabt haben. Der Prozess gegen den Iraker fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Mann schwieg bis zuletzt.

Halle - Ein 33 Jahre alter Iraker war Teil der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und ist nun deshalb in Halle zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Naumburg sah es als erwiesen an, dass der Mann sich spätestens im Mai 2014 der Terrormiliz angeschlossen hatte und ihr bis November 2016 angehörte. Deshalb wurde eine Haftstrafe von vier Jahren ohne Bewährung verhängt.

Der Prozess fand im Hochsicherheitstrakt im Justizzentrum in Halle unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Iraker war 2022 nach Deutschland eingereist. In seinem Asylverfahren hatte er angegeben, bereits 2014 aus dem Irak in die Türkei geflüchtet zu sein. Sein Asylantrag war im vergangenen Jahr abgelehnt worden.