Berlin - Der frühere US-Präsident Barack Obama soll Anfang Mai nach Deutschland kommen. Geplant sei eine öffentliche Veranstaltung in Berlin am 3. Mai, berichtete der „Tagesspiegel“ am Montag. Die Zeitung ist nach eigenen Angaben Mitveranstalter der Diskussion in der Mercedes-Benz-Arena in der Hauptstadt. Der Veranstalter expansion.space bestätigte den Termin. Er bietet Tickets in der Preisspanne von 83 bis 550 Euro pro Platz an.

Der Besuch in Berlin findet den Angaben zufolge im Rahmen einer Europareise Obamas statt. Der frühere Präsident werde am 29. April in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam erwartet.

Der heute 61-jährige Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 2008 hatte er an der Berliner Siegessäule eine gefeierte Rede vor Zehntausenden gehalten, als Präsident sprach er 2013 vor dem Brandenburger Tor.