Das Frühjahr war eines der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Sonne scheint und scheint in Sachsen-Anhalt - der Wert steuert auf einen Rekord zu.

Frühjahr in Sachsen-Anhalt laut Wetterdienst zu warm

Der Deutsche Wetterdienst hat den Frühling in Sachsen-Anhalt ausgewertet und Bilanz gezogen. (Archivfoto)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt war das Frühjahr wärmer als sonst - bereits Mitte April hat es den ersten Sommertag dieses Jahres gegeben. Am 16. April lagen die Höchstwerte landesweit über 25 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Bilanz mitteilte.

Demnach lag die Durchschnittstemperatur in Sachsen-Anhalt bei 9,8 Grad - das sind 1,7 Grad mehr als das langjährige Mittel der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Zudem habe es viel zu wenig geregnet, im März und in der ersten Aprilhälfte sei Niederschlag fast ganz ausgeblieben, hieß es.

Laut DWD schien die Sonne nahezu ungebremst - Berechnungen zufolge sei mit rund 720 Stunden ein neuer Rekord bei der Sonnenscheindauer zu erwarten. Die Vergleichsperiode hatte im Schnitt 468 Sonnenstunden.