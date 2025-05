Das Kirchenfest lockte mit Gebeten, Diskussionen und Konzerten Zehntausende Menschen in Niedersachsens Landeshauptstadt – auch über die Besucher mit Tickets hinaus.

Hannover - Rund 81.000 Tickets hat der evangelische Kirchentag in Hannover verkauft. Das sind nach Angaben der Veranstalter etwas mehr als 2023 in Nürnberg, als 70.000 Tickets verkauft wurden. 2019 in Dortmund zählte der Kirchentag jedoch noch mehr als 120.000 Besucher mit Tickets.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von einem „Frühlingsmärchen“. Insbesondere beim „Abend der Begegnung“ zur Eröffnung habe der Kirchentag mit insgesamt 150.000 Teilnehmern auch in die Stadt hineingewirkt.

Auf der Gästeliste des Kirchenfests standen viele prominente Namen – von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Altkanzlerin Angela Merkel bis hin zum geschäftsführenden Kanzler Olaf Scholz. Insgesamt gab es rund 1.500 Veranstaltungen in der Innenstadt und auf dem Messegelände. Die Events in der City, darunter große Konzerte, konnten auch ohne Ticket besucht werden.

Der nächste evangelische Kirchentag wird 2027 in Düsseldorf stattfinden.