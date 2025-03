Der erste Spargel in Brandenburg ist bereit für die Ernte. (Archivild)

Beelitz - Schon vor dem Start der offiziellen Spargelsaison in Brandenburg können die Menschen mit einer ersten Kostprobe der Ernte rechnen. Bereits am Wochenende soll dies laut dem Vorsitzenden des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, möglich sein, spätestens jedoch ab dem 24. März. Dann sollen auch die etwa 300 Verkaufsstände der Bauern langsam an den Start gehen, wie es weiter hieß.

Der offizielle Saison-Start für den Beelitzer Spargel wird am 10. April gefeiert. Angesichts der milden Temperaturen könne jedoch bereits im März Spargel gestochen und verkauft werden. Es wird laut Jakobs eine gute Spargelsaison erwartet. Dabei sollen sich die Preise an denen des vorigen Jahres orientieren und zwischen 15 und 18 Euro pro Kilogramm liegen.

Die Region Beelitz südwestlich von Potsdam ist das größte Spargelanbaugebiet in Brandenburg.