Zwickau - Nach dem feststehenden Abstieg in die Fußball-Regionalliga hat der FSV Zwickau die Personalplanungen für die neue Saison aufgenommen. Als erster Neuzugang wird U19-Spieler Yannick Linnemann zu den Profis hochgezogen. Über die Länge des Vertrags gab der Club am Montag keine Auskunft. Der 18-jährige Linnemann kam in dieser Saison bereits in der 3. Liga zu einem Kurzeinsatz gegen Borussia Dortmund II.