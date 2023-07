Zwickau - Drittliga-Absteiger FSV Zwickau arbeitet weiter an seiner personellen Neuaufstellung. Die Sachsen verpflichteten Offensivspieler Theo Gunnar Martens wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Martens ist der bereits achte Zugang für die kommende Saison.

Der gebürtige Rostocker spielte in der Jugend für den F.C. Hansa Rostock bis er 2018 in das Nachwuchszentrum von RB Leipzig wechselte, nach nur einem Jahr allerdings wieder zu den Hanseaten zurückkehrte. Dort erhielt er dann auch seinen ersten Profivertrag und feierte im Mai 2022 sein Zweitliga-Debüt.

Erst am Wochenbeginn hatte der FSV seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Seit diesem Montag leitet der 54 Jahre alte Rico Schmitt die allerdings noch immer nicht komplette Mannschaft an. Durch den Abstieg in die Regionalliga waren viele Verträge der Spieler ausgelaufen. Die Verpflichtung neuer Akteure gestaltete sich bislang schwierig.