Die Füchse setzen ihren Aufwärtstrend weiter fort. Auch, wenn sich die Berliner gegen Eisenach einige Fehler erlauben, gewinnen sie am Ende souverän - auch dank eines Torhüters.

Berlin - Die Füchse Berlin haben ihren vierten Pflichtspielsieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann am Sonntagabend vor 8.509 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den ThSV Eisenach mit 35:23 (19:13). Mit dem vierten Sieg im sechsten Spiel rücken die Füchse in der Handball-Bundesliga auf Platz sechs vor. Bester Berliner Werfer war einmal mehr Mathias Gidsel mit sieben Toren.

Trainer Nicolej Krickau musste erneut auf das verletzte Trio Nils Lichtlein, Lukas Herburger und Leo Prantner verzichten. Dafür bekam Lasse Ludwig den Vorzug im Tor vor dem zuletzt so formstarken Dejan Milodsavljev. Eisenach war zu Beginn bemüht, das Berliner Tempo mitzugehen. Die Füchse lagen zwar von Anfang an in Führung, doch die Gäste blieben zunächst noch bis zum 8:6 dran.

Lasse Ludwig bringt Eisenach zur Verzweiflung

Dann steigerten sie die Gastgeber aber in der Offensive und Eisenach tat sich immer schwerer, gute Wurfpositionen zu finden. Selbst einen Siebenmeter von Füchse-Leihgabe Max Beneke landete nicht im Tor. Mit einem 5:1-Lauf nach 20 Minuten konnten sich die Füchse erstmalig absetzen. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre sogar eine höhere Halbzeitführung möglich gewesen.

Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber einiges liegen. Und doch wurde es nie eng, weil die Gäste nun reihenweise an Lasse Ludwig im Berliner Tor scheiterten. Zehn Minuten vor Ende waren die Füchse auf zehn Tore davongezogen und die Partie war vorzeitig entschieden.