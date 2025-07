Berlin - Die Füchse Berlin haben auch ihr drittes Testspiel in drei Tagen mit einem Kantersieg beendet. Der deutsche Handball-Meister siegte in der Kreuzberger Flatowhalle gegen den Berliner Oberligisten BTV 1850 mit 54:26 (21:17). Beste Füchse-Werfer waren Welthandballer Mathias Gidsel, Leo Prantner und Matthes Langhoff mit je sieben Toren.

„In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass vielleicht ein bisschen die Müdigkeit nach den ersten Trainingswochen und den zwei Spielen davor vorhanden war“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Ab Montag ins Trainingslager

Bereits an den zwei Tagen zuvor hatte es deutliche Siege gegen die Oberligisten TV Schiffdorf (53:23) und den Plauer SV (52:15) gegeben. Siewert zog auch deshalb ein positives Fazit: „Wir konnten mit schönem Handball begeistern und niemand hat sich verletzt. Sportinhaltlich waren die Spiele aber eher zweitrangig.“

Am Montag begibt sich sein Team ins Trainingslager im Spreewald. Dort bleiben die Füchse bis kommenden Samstag. Am Freitag gibt es noch ein Blitzturnier mit der TSG Lübbenau 63 und HV Grün-Weiß Werder. Gespielt wird jeweils eine Halbzeit jeder gegen jeden. Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Berliner dann am 23. August im Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel in München.