Im ersten ernsthaften Testspiel werden die Füchse bis zum Ende gefordert. Dabei konnte sich der deutsche Meister auf seine starke Offensive verlassen. In der Defensive wartet aber noch viel Arbeit.

Berlin - Die Füchse Berlin haben in der Saisonvorbereitung ihren ersten wirklichen Gradmesser gemeistert. Am Samstag siegte der deutsche Meister beim HSG Premium Cup in Lingen (Niedersachsen) gegen den Bundesligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt knapp mit 40:39 (23:20). Beste Berliner Werfer waren Welthandballer Mathias Gidsel mit zwölf und Neuzugang Tobias Gröndahl mit sechs Toren.

Damit treffen die Füchse am Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Gastgeber HSG Nordhorn-Lingen und Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona. Am kommenden Samstag starten die Berliner dann im Supercup gegen den THW Kiel in die Saison.

Füchse in der Offensive stark

Die Füchse mussten in Lingen auf die angeschlagenen Rückraumspieler Lasse Andersson und Fabian Wiede, sowie auf Rechtsaußen Leo Prantner verzichten. Von Beginn war anzumerken, dass beide Teams noch in der Vorbereitung stecken. Vor allem die Defensivreihen auf beiden Seiten gingen oft nicht mit letzter Konsequenz zu Werke. Besonders die Füchse hatten große Probleme im Rückzugsverhalten.

Erst nach einer Auszeit von Trainer Jaron Siewert wurde es besser und die Berliner Offensivmaschine kam ins Rollen. Nun bestraften sie Flensburger Fehler und gingen so nach 23 Minuten erstmalig mit drei Toren in Führung (19:16). Doch nach dem Seitenwechsel taten sich die Füchse gegen verbesserte Flensburger schwerer. So verspielten sie eine Vier-Tore-Führung, konnten das Spiel aber dank besserer Nerven in der Schlussphase wieder drehen.