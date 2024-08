Düsseldorf - Auf dem Weg zum nächsten Titel nach dem Triumph im Supercup muss Handball-Bundesligist Füchse Berlin im DHB-Pokal gegen einen Ligarivalen antreten. Tischtennis-Legende Timo Boll zog vor dem 32:30-Sieg des Berliner Vizemeisters gegen Meister SC Magdeburg in Düsseldorf Frischauf Göppingen als Gegner der Berliner in der zweiten Runde. Das Spiel wird im Zeitraum vom 1. bis 3. Oktober in Berlin ausgetragen.

Da die Bundesligisten zum Pokalauftakt ein Freilos hatten, geht es in Runde zwei gleich um den Einzug in das Achtelfinale. Das Final4 wird am 12. und 13. April 2025 in Köln ausgetragen.