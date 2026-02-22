Die Füchse Berlin bleiben an Tabellenführer SC Magdeburg dran und feiern den neunten Pflichtspielsieg in Serie. Die Berliner tun sich beim Bergischen HC aber lange recht schwer.

Berlin - Die Füchse haben in der Handball-Bundesliga den nächsten Arbeitssieg eingefahren. Der deutsche Meister gewann am Sonntag in Düsseldorf beim Tabellensechzehnten Bergischer HC mit 35:28 (17:13). Die Füchse hatten allerdings große Mühe beim Außenseiter, springen aber wieder auf Platz zwei. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit elf und Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Toren.

Der Bergische HC erzielte zwar den ersten Treffer der Partie, doch abschließend übernahm der Favorit aus der Hauptstadt die Regie in der Partie. Mit zunehmender Spielzeit stand die Defensive der Berliner sicherer und Torhüter Lasse Ludwig, der den Vorzug vor Dejan Milosavljev bekam, glänzte mit einigen Paraden.

BHC-Lauf bringt Füchse kurzzeitig in Bedrängnis

Mitte der ersten Hälfte waren die Füchse schon auf 10:5 davongezogen. Die Gastgeber versuchten aber weiter, physisch dagegenzuhalten. Und auch die Füchse ließen nun einiges liegen und konnten sich bei Ludwig bedanken, dass sie weiter komfortabel in Führung blieben. Die Partie war nun deutlich ausgeglichener.

Die Berliner kamen dann aber wieder konzentrierter aus der Kabine und konnten zu Beginn der zweiten Hälfte den Vorsprung auf acht Tore ausbauen (25:17). Doch dann ging beim Meister plötzlich gar nichts mehr. Über acht Minuten gelang kein Treffer und der BHC war nach einem 6:0-Lauf plötzlich wieder dran. Die Füchse blieben aber ruhig, schlugen danach wieder zurück und siegten am Ende doch noch standesgemäß.