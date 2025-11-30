Berlin - Die Füchse Berlin erweitern ihren Kader mit einem weiteren Nachwuchstalent. Der deutsche Handball-Meister stattet Lauro Pichiri mit einem Profivertrag aus, wie der Verein mitteilte. Der 21-Jährige ist Kapitän der zweiten Mannschaft, die am Freitag die Herbstmeisterschaft in der 3. Liga Nord-Ost erkämpft hatte.

„Lauro hat sich mit seiner konsequenten Arbeit und nach vielen Verletzungen zurückgekämpft. Wir haben die Hoffnung, dass er sich im Training der Bundesliga-Mannschaft so weiterentwickeln kann, um sich zu einem vollständigen Erstliga-Spieler zu entwickeln“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Pichiri kam 2024 vom TSV Anderten, dem früheren HSV Hannover, zu den Füchsen und wurde schnell eine Stütze der zweiten Mannschaft. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit konnte der Hannoveraner sein Debüt in der Champions League feiern und steht auch im Kader des Meisters im heutigen Ligaspiel gegen den TBV Lemgo-Lippe (16.30 Uhr/Dyn).