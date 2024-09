Die Füchse können einen weiteren Leistungsträger längerfristig an sich binden. Der dänische Olympiasieger Lasse Andersson bleibt bis 2027 in der Hauptstadt.

Berlin - Die Füchse Berlin haben den Vertrag mit Rückraumspieler Lasse Andersson vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gaben die Berliner am Sonntag bekannt. „Ich bin wahnsinnig froh, dass er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben. Er ist einer der wichtigsten Führungsspieler in der Mannschaft und eine tragende Säule in unserem Club. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Er ist jemand, der vorneweg geht“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Der Vertrag des dänischen Olympiasiegers wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. „Ich bin sehr froh, zwei weitere Jahre in Berlin zu bleiben. Sportlich kann ich hier auf dem höchsten Niveau spielen. Mit dieser Mannschaft sehe ich großes Potenzial in den nächsten Jahren. Bei den Füchsen will jeder besser“, sagte der 30-Jährige.

Andersson war 2020 vom FC Barcelona an die Spree gewechselt und hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Leistungsträger bei den Füchsen entwickelt. „Für die positive Entwicklung unseres Clubs in den letzten Jahren ist Lasse stark mitverantwortlich. Und ich glaube auch, dass er die besten Jahre noch vor sich hat“, sagte Kretzschmar.