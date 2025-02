Berlin - Bei den Füchsen Berlin waren nach dem Heimsieg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga alle mächtig stolz. „In puncto Mentalität, Ehrgeiz und Wille waren wir auf allen Positionen top“, lobte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach dem 36:31-Erfolg über die SG Flensburg-Handewitt. Dem schloss sich Trainer Jaron Siewert an: „Viele von uns haben heute überragend gespielt und alles reingehauen.“

Auch Welthandballer Mathias Gidsel war beeindruckt. „Wir haben gezeigt, was wir für eine unfassbare Mannschaft sind. Unsere größte Stärke war, dass wir uns nicht so viel um Handball gekümmert haben. Heute war es die Körpersprache und die Energie“, sagte der 26-Jährige.

Und so jubelte beim Treffen von acht dänischen Weltmeistern am Ende nur der eine auf Berliner Seiten. „Ich konnte mit meinen besten Freunden hier Spaß haben, das ist unfassbar“, sagte Gidsel. Der andere Berliner Weltmeister Lasse Andersson musste kurzfristig wegen Fiebers passen. Durch den Ausfall war der Rückraum mit Gidsel, Matthes Langhoff (22) und Nils Lichtlein (22) sehr jung besetzt.

Gidsel glänzt als Führungsspieler

Umso mehr lobte Kretzschmar Gidsels Leistung als Führungsspieler mit acht Toren. „Was er Woche für Woche macht und wie er mit einer etwas veraltenden A-Jugend zusammengespielt hat und die anderen mitzieht, das war stark“, sagte er. Gidsel war gefühlt fast überall auf dem Spielfeld. Warf er eben noch ein Tor, rettete er Sekunden später mit einem Vollsprint in der Abwehr. „Wir sind eine Entertainmentbranche und das haben wir gezeigt“, sagte er.

Die Füchse bleiben als Tabellendritter dem Spitzenduo MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf auf den Fersen. „Wir bleiben dran. Aber die Liga ist so eng, dass man noch nicht sagen kann, was diese zwei Punkte bedeuten“, sagte Gidsel. Am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn) geht es in der Champions League daheim gegen Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien weiter.