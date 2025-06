Berlin - Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein von Meister Füchse Berlin ist an der rechten Hand operiert worden. Der 22-Jährige werde vorerst ausfallen und sich in der laufenden Sommerpause regenerieren, teilten die Füchse mit. Der Spielmacher hatte sich demnach während der abgelaufenen Saison am kleinen Finger verletzt, konnte aber weiterspielen. Um die krumme Stellung zu beheben, wurde er jetzt operiert. Zur Vorbereitung auf die neue Saison sollte Lichtlein wieder dabei sein. Trainingsstart ist am 21. Juli.