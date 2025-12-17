Vier Handballer vom deutschen Meister Füchse Berlin standen im erweiterten EM-Aufgebot. Nur zwei von ihnen schaffen den Sprung in den finalen Kader.

Dortmund - Spielmacher Nils Lichtlein und Abwehrspezialist Matthes Langhoff von den Füchsen Berlin stehen im Kader für die Handball-EM. Auf Linksaußen Tim Freihöfer und Ersatztorhüter Lasse Ludwig, die noch im vorläufigen 35er-Aufgebot waren, verzichtet Bundestrainer Alfred Gislason hingegen für die Endrunde vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden.

„Ich bin extrem gespannt auf den kommenden Januar“, sagte Gislason bei der Präsentation des Kaders in Dortmund und fügte hinzu: „Wir haben eine gewachsene, aber weiterhin sehr junge Mannschaft. Für diese Europameisterschaft müssen wir schnell auf unser Top-Niveau kommen, denn der Modus verzeiht bei diesen Gegnern keine Fehler.“

Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Österreich, Serbien und Spanien. Wahrscheinliche Gegner in der Hauptrunde sind Weltmeister und Olympiasieger Dänemark, Europameister Frankreich, der WM-Vierte Portugal und Norwegen. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre drei Endrundenspiele im dänischen Herning.

Routiniers führen DHB-Team an

Angeführt wird das Team von Kapitän Johannes Golla und Torwart-Routinier Andreas Wolff, der mit 34 Jahren und 185 Länderspielen der Erfahrenste im Aufgebot ist. Wie Wolff waren auch Linksaußen Rune Dahmke und Kreisläufer Jannik Kohlbacher bereits vor bald zehn Jahren beim EM-Triumph in Polen dabei.