Die Füchse Berlin bedienen sich beim Kooperationspartner. Torhüter Höler steht ein anstrengendes Wochenende bevor.

Berlin - Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin reagiert auf die anhaltende Verletzung von Torhüter Dejan Milosavljev. Weil der 29 Jahre alte Serbe weiterhin mit Adduktorenbeschwerden ausfällt, erhält Frederik Höler vom Kooperationspartner 1. VfL Potsdam ein Zweitspielrecht, wie die Füchse mitteilen. Der 21 Jahre alte U21-Nationaltorhüter ist somit für beide Vereine spielberechtigt.

Höler steht nun vor einem anstrengenden Wochenende. Am Samstagabend hütet der Schlussmann beim Zweitligaspiel der Potsdamer gegen die Eulen Ludwigshafen das Tor (19.30 Uhr). Am Sonntag reist Höler zum Auswärtsspiel der Füchse beim TSV Hannover-Burgdorf (15.00 Uhr).