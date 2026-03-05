Nach dem tödlichen Unfall auf einem Parkplatz in Gera hat die Polizei den Führerschein der 88-jährigen Autofahrerin sichergestellt. Zwei Fußgänger waren bei dem Unglück gestorben.

Nach dem Unfall in Gera mit zwei Todesopfern ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. (Symbolbild)

Gera - Nach dem tödlichen Unfall auf einem Parkplatz in Gera hat die Polizei den Führerschein der 88 Jahre alten Autofahrerin sichergestellt. Zudem wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unglück war zunächst ein 75 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wenige Tage später starb auch seine 71-jährige Ehefrau im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Wagen der 88-Jährigen die beiden Fußgänger erfasst, als die Frau rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums fahren wollte. Die Polizei vermutet eine technische Fehlbedienung des Fahrzeugs. Der Unfall passierte am 23. Februar.