Ob grauer oder rosa „Lappen“: Bis zum Jahr 2033 müssen in Deutschland alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, umgetauscht sein. In den Kfz-Zulassungsstellen ist deswegen gut zu tun.

Nicht bis auf den letzten Drücker warten: Für den Umtausch veralteter Führerscheine gelten vom Ausstellungsjahrgang abhängige Fristen (Symbolfoto).

Erfurt - Zehntausende Auto- und Motorradfahrer in Thüringen haben in den vergangenen Jahren ihre veralteten Führerscheine umgetauscht. Dem Landesverwaltungsamt zufolge summiert sich die Zahl der ausgetauschten Führerscheine allein im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2024 in ganz Thüringen auf insgesamt 240.657, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. In Deutschland müssen insgesamt alle vor 2013 ausgestellte Führerscheine bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht werden. Der Pflichtumtausch erfolgt stufenweise nach Geburtsjahr oder Ausstellungsjahr.

Wie in anderen Kommunen auch gehört die Umtauschpflicht in der Zulassungsstelle der Stadt Erfurt zum Alltagsgeschäft. „Die Nachfrage nach Terminen ist in den letzten Jahren sehr groß“, sagte Stadtsprecherin Sprecherin Wenke Ehrt. In den vergangenen Wochen sei diese noch einmal spürbar angestiegen, weil am 19. Januar ein Stichtag zum Umtausch abgelaufen war.

Problem laut Ehrt: Viele Führerscheininhaber warten bis kurz vor Ablauf der jeweiligen Umtauschfrist. Etwa durch Medienberichte würden viele Autofahrer plötzlich erinnert, dass bei Ihnen ein Umtausch überfällig sei. Solche Kurzfristigkeit könne zu langen Wartezeiten auf das neue Plastikkärtchen führen. Wer diese vermeiden will, sollte für seinen Amtstermin also am besten einen Zeitpunkt zwischen dem Ablauf der Fristen wählen und gut vorbereitet sein.

Wie sind die Umtauschfristen geregelt?

Die allgemeine Deadline bis zum Jahr 2033 gilt für alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden. Neben den alten grauen und rosafarbenen Papierführerscheinen betrifft das auch zwischen 1999 und 2013 ausgestellte Exemplare im Scheckkartenformat. Um den Vorgang zu entzerren, wurden Umtauschfristen eingeführt. So haben am 19. Januar dieses Jahres alle Führerscheine mit Ausstellungsdatum zwischen 1999 und 2001 ihre Gültigkeit verloren. Am 19. Januar 2027 läuft dann die Frist für Führerscheinjahrgänge zwischen 2002 und 2004 ab.

Wer einen Führerschein mit älterem Ausstelldatum als 2001 besitzt, ist vermutlich bereits in Verzug. Allerdings gilt hier eine wichtige Ausnahme: Personen, die vor 1953 geboren wurden, müssen Ihren Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 getauscht haben.

Wie ist der aktuelle Stand beim Umtausch von alten Führerscheinen?

Allein in Erfurt, einer der größten Zulassungsstellen im Freistaat, wurden der Stadtverwaltung zufolge im vergangenen Jahr schätzungsweise rund 8.500 Führerscheine umgetauscht. Landesweit waren es mehr als 240.000 zwischen 2020 und Ende 2024. Erfurts Stadtsprecherin verweist auf mögliche Unsicherheiten bei der Umtauschstatistik - unter anderem, weil bei einem Umzug der Inhaber die Zulassungsstelle am neuen Wohnort zuständig sei und weil etwa bei den alten Papierführerscheinen die nötigen Informationen in den Zulassungsstellen teils gar nicht vorlägen.

Was bedeutet es, wenn ein Führerschein ungültig wird?

Ist die Umtauschfrist überschritten, wird er ungültig - das gilt aber nur für das Dokument, nicht für die eigentliche Fahrerlaubnis. Sie bleibt bestehen. Wer etwa bei Verkehrskontrollen mit einem ungültigen Führerschein erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Im Nachgang muss der erfolgte Umtausch bei der Bußgeldstelle nachgewiesen werden. Zusätzliche Prüfungen oder Atteste fallen beim Umtausch nicht an, es handelt sich um einen reinen Verwaltungsvorgang.

Was ist beim Umtausch zu beachten?

Die Kosten für einen Umtausch liegen in der Regel etwas über 30 Euro. Hinzu kommen die Kosten für ein aktuelles biometrisches Passbild. Umtauschwillige müssen in der Regel zunächst einen Termin bei der für sie zuständigen Zulassungsstelle vereinbaren, das geht in mehreren Thüringer Kommunen, etwa im Weimarer Land, auch digital. Neben dem alten Führerschein muss der Personalausweis oder der Reisepass mitgebracht werden.

Zudem ist ein biometrisches Foto nötig. Anders als beim Personalausweis, bei dem Fotos nur noch digital eingereicht werden können, muss für den Führerschein weiterhin ein „echtes“ Passbild vorgelegt werden. In Erfurt etwa könne dieses notfalls auch vor Ort am Automaten gemacht werden, so Ehrt. Neue Führerscheine sind ab der Erstellung 15 Jahre gültig.