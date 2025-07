Herbert Hainer will Bayern München als Präsident drei weitere Jahre führen. Zwei Wegbegleiter gehen denselben Schritt.

München - Herbert Hainer (71) will den FC Bayern München drei weitere Jahre als Präsident führen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, will sich Hainer auf der Sitzung des Verwaltungsbeirats am 5. September erneut als Kandidat für das Amt des Präsidenten zur Verfügung stellen.

Mitgliederversammlung Ende Oktober oder Anfang November

Acht Wochen später findet dann die Wahl bei der Mitgliederversammlung am Wochenende des 31. Oktober bis 2. November statt. Die genaue Terminierung erfolgt, sobald die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Termin des Heimspiels des deutschen Meisters gegen Bayer 04 Leverkusen festgelegt hat.

„Bereits als junger Kerl stand ich im Fanblock: Ich empfinde es als eine große Verantwortung für uns alle, diesen Verein mit seiner einzigartigen Fangemeinde kontinuierlich gemeinsam weiterzuentwickeln, damit alle stolz auf unseren FC Bayern sein können“, sagte Hainer laut Mitteilung des Clubs.

Auch die Vizepräsidenten wollen weitermachen

„Es geht um Leidenschaft, Mut, Klarheit – und um Miteinander. Ich habe immer gesagt, ich möchte der Präsident von allen sein - Dialog ist mir wichtig, und auch hier hat der Verein in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Zum 125-jährigen Bestehen zählen wir aktuell 410.000 Mitglieder: Das spricht für sich. Der FC Bayern soll eine Heimat für alle sein. Dafür steht unser Präsidium - auch in Zukunft“, erklärte Hainer.

Der frühere Adidas-Vorstandsvorsitzende Hainer ist seit dem Jahr 2002 Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG und aktuell Vorsitzender dieses Gremiums. Hainer hatte das Präsidenten-Amt auf der Jahreshauptversammlung 2019 von Uli Hoeneß übernommen. Mit Hainer wollen auch der 1. Vizepräsident Dieter Mayer (69) sowie der 2. Vizepräsident Walter Mennekes (77) erneut antreten. Beide sind seit 2016 im Amt.