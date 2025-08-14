Lilafarbene Blüten zieren die Kyritz-Ruppiner Heide. Das bunte Naturereignis ist nicht nur schön anzusehen, auch für Insekten ist es wichtig.

Pfalzheim - Mitten in der Blütezeit lädt die Heinz Sielmann Stiftung zu einer naturkundlichen Führung in die Kyritz-Ruppiner Heide in der Prignitz ein. Umweltpädagogin Michelle Prauß begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Samstag (16. August) auf einer rund 5 Kilometer langen Tour vom Ort Pfalzheim bis zum Heideturm auf dem Heinz-Sielmann-Hügel, wie die Stiftung mitteilte.

Im August verwandelt sich die Fläche in ein rosafarbenes bis lilafarbenes Blütenmeer – eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen oder die Hummeln. Neben den Insekten können Besucher mit etwas Glück auch Tiere wie die Rote Röhrenspinne, die Blauflügelige Ödlandschrecke oder den Ameisenlöwen beobachten. Die Stiftung informiert zudem über Naturschutzmaßnahmen zum Erhalt der Heide.