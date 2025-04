Seit einem Jahr ist das Kino International wegen einer Sanierung geschlossen. An einem Aktionstag in Berlin können Fans Einblicke in die Baustelle bekommen. Derweil wird auch schon wieder aufgebaut.

Berlin - Rund ein Jahr nach dem Start der Sanierung will das Kino International Führungen über die Baustelle anbieten. Diese sollen am Tag der Städtebauförderung am 10. Mai stattfinden, wie die Yorck-Kinos mitteilten. Ein festes Schuhwerk sei nötig und man müsse sich vorher anmelden. Offiziell sollen die Daten dazu am Mittwoch (9. April) veröffentlicht werden.

Ziel sei es, alle bekannten Räume zu besichtigen, auch wenn es sein könne, dass wegen der Bauarbeiten nicht alles gezeigt werden könne, hieß es. „Wir machen das einfach gerne, weil wir uns freuen, dass es so ein großes Interesse am Haus gibt und sich so viele Leute mit dem Kino verbunden fühlen.“

Sanierung liegt im Zeitplan

Wegen einer Sanierung war das Kino International an der Karl-Marx-Allee im vergangenen Mai geschlossen worden. Das denkmalgeschützte Gebäude der Nachkriegsmoderne war einst das wichtigste Premierenkino der DDR. Es wegen seiner markanten Architektur bei Filmfans und Touristen bekannt. Man liege absolut im Zeit- und Kostenplan, teilte eine Sprecherin der Yorck-Kinos mit.

Technische Anlagen müssen etwa erneuert werden. Mittlerweile wird den Angaben zufolge schon wieder aufgebaut. Die Elektrik, Lüftung und Teile der neuen Soundanlage seien im Saal schon hinter den ersten wieder angebrachten restaurierten Holzlamellen installiert. Die Wiedereröffnung ist Mitte 2026 geplant.