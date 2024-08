Magdeburg - Die vor wenigen Wochen gewählte Führungsspitze der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist von Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann offiziell im Amt bestätigt worden. Der SPD-Politiker überreichte dem im Mai wiedergewählten Rektor Jens Strackeljan und der im Juni neugewählte Kanzlerin Angela Matthies ihre Urkunden, wie die Hochschule mitteilte. Matthies tritt ihre achtjährige Amtszeit sofort an, während Strackeljans Berufung ab Oktober für vier Jahre gilt.

Anerkennung für Engagement und Kompetenz

„Die überzeugende Wiederwahl kommt nicht von ungefähr“, sagte Willingmann. Strackeljan habe die Universität Magdeburg in den vergangenen Jahren mit Leidenschaft und Kompetenz vorangebracht und auch Sachsen-Anhalts Wissenschaftslandschaft insgesamt bereichert. „Ich bin überzeugt, dass er die anstehenden Herausforderungen in seiner neuen Amtszeit erneut entschlossen angehen wird.“ Willingmann wünschte Neu-Kanzlerin Matthies „einen guten Start in die spannende Aufgabe und ein glückliches Händchen, um die Uni Magdeburg gut in Richtung Zukunft zu manövrieren“.

Strackeljan wurde am 15. Mai vom Senat der Universität Magdeburg als Rektor wiedergewählt. Der Maschinenbauingenieur tritt damit seine vierte Amtszeit an.

Erstmals eine Frau als Kanzlerin

Mit Matthies hat die Universität Magdeburg erstmals eine Kanzlerin an der Spitze der Verwaltung. Sie wurde am 12. Juni vom Senat der Universität einstimmig gewählt. Seit 2010 war sie stellvertretende Kanzlerin, ab 2023 amtierende Kanzlerin der Universität Magdeburg.