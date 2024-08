Dresden - An der Offizierschule des Heeres hat es einen Kommandowechsel gegeben: Die Führung wurde am Donnerstag an Brigadegeneral Stephan Willer übergeben, wie die Bundeswehr mitteilte. Im Ehrenhain der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Dresden fand demnach ein feierlicher Appell statt.

Willer übernimmt als elfter Kommandeur der Offizierschule seit ihrem Bestehen in Dresden von Brigadegeneral Olaf Rohde, der ab Ende September das Ausbildungskommando in Leipzig anführt. Zuletzt war Willer Direktor der Ausbildungs- und Entwicklungsabteilung der NATO-Mission im Irak und davor bis Februar 2023 Brigadekommandeur der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ in Augustdorf.

Die Offizierschule des Heeres in Dresden ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für alle Offizieranwärter und Offiziere der deutschen Landstreitkräfte. Sie wurde 1998 von Hannover nach Dresden verlegt.