Fünf Autos prallen auf der A29 bei Dunkelheit gegen einen liegengebliebenen Anhänger. Drei Menschen werden leicht verletzt, der Sachschaden ist erheblich.

Delmenhorst - Auf der Autobahn 29 bei Großenkneten sind bei Kollisionen mit einem liegengebliebenen Anhänger drei Menschen verletzt worden, zudem ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 26 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters am Montagabend in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs, als sich der Anhänger löste und auf der Fahrbahn liegen blieb.

In der Dunkelheit kollidierten fünf Fahrzeuge mit dem Anhänger oder wurden durch diesen beschädigt. Ein 25-jähriger Mann und ein 23-jähriger Mann, sowie eine 24-jährige Frau erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Drei Autos und der Anhänger mussten geborgen werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 26.000 Euro. Der linke Fahrstreifen der A29 musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.