Fünf Cannabis-Clubs in Brandenburg genehmigt

In Brandenburg haben bislang 22 Vereinigungen Anträge gestellt, um Cannabis anzubauen. (Symbolbild)

Potsdam - In Brandenburg dürfen fünf Vereinigungen Cannabis anbauen. Diese sogenannten Cannabis-Clubs sitzen in Cottbus, Mittenwalde, Birkenwerder, Fürstenwalde und Vetschau, wie das Landwirtschaftsministerium in Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Insgesamt seien bislang 22 Anträge beim Ministerium eingegangen, einer davon wurde von den Prüfern abgelehnt.

Seit Juli 2024 können nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern nach Bewilligung Cannabis für den Eigenkonsum anbauen und an ihre Mitglieder weitergeben. Seit 1. April sind der Besitz bestimmter Mengen Cannabis, der private Anbau und der Konsum der Droge auch in der Öffentlichkeit für Menschen ab 18 Jahren unter Auflagen erlaubt.