Stuttgarts Angreifer Woo-Yeong Jeong (l.) ist derzeit an Union Berlin ausgeliehen.

Berlin - Für den 1. FC Union Berlin geht es am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart weiter. Stuttgart war noch am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten Jahn Regensburg (3:0) erfolgreich.

Auf Augenhöhe

Tabellarisch liegen Stuttgart und Union vor dem 13. Spieltag fast auf Augenhöhe. Der VfB steht mit 17 Punkten auf Position neun. Union rangiert mit 16 Zählern auf dem 11. Platz. Mit einem Dreier könnten die allerdings seit sechs Pflichtspielen sieglosen Berliner an Stuttgart vorbeiziehen.

Hohe Hürde

Reisen nach Stuttgart erwiesen sich in der Regel als hohe Hürde für Union. Bei sieben Pflichtspiel-Anläufen konnte Union erst ein einziges Mal triumphieren. Am 9. Oktober 2022 sicherte ein Tor des derzeit an Zweitligist Eintracht Braunschweig ausgeliehenen Verteidigers Paul Jaeckel einen 1:0-Erfolg.

Erinnerungen

Union brachte bislang immerhin drei Unentschieden in Stuttgart zustande. Das bedeutendste war das 2:2 in der Relegation zur 1. Bundesliga im Mai 2019. Im Rückspiel sicherten sich die Eisernen seinerzeit durch ein 0:0 daheim den Aufstieg ins Oberhaus. Von damals ist auf beiden Seiten nur noch Union-Kapitän Christopher Trimmel dabei.

Alte Bekannte

Bei beiden Clubs treffen sich alte Bekannte wieder. Bei den Schwaben spielt jetzt der aktuell verletzte Ex-Unioner Jamie Leweling. Derzeit ist der Stuttgarter Angreifer Woo-Yeong Jeong an Union ausgeliehen. Auf der Funktionärsebene des VfB waren Sportdirektor Christian Gentner und Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth einst bei Union aktiv.

Torflaute

Union erzielte erst zehn Treffer. Keine Mannschaft ist schlechter in der Bundesliga. Stuttgart hat doppelt so viele Tore (23) wie der FCU geschossen. Die drei Auswärtstreffer von Union werden nur vom FC Augsburg (zwei) unterboten.