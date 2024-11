Wo alles begann... Am Samstag tritt RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim an. An der Stelle des ersten Bundesliga-Spiels könnte es ein Jubiläum für den Trainer geben.

Leipzig (dpa) -

Historisches „El Plastico“

Für selbst ernannte Fußball-Puristen, Romantiker und Traditionalisten gehört das Duell nicht in die Bundesliga, es wird als „El Plastico“ verspottet. Für Leipzig hat das Spiel allerdings durchaus eine historische Dimension. In Hoffenheim absolvierte der Club am 28. August 2016 sein erstes Bundesliga-Spiel. Durch den Ausgleich von Marcel Sabitzer in der 90. Minute endete die Partie 2:2.

Leipziger Boden-Zweikämpfer

Von der Luft auf den Boden. Hier schafft RB Leipzig die klarsten Tatsachen. Die Sachsen gewinnen pro Spiel 34,4 Zweikämpfe am Boden, mit Abstand ein Bestwert. Großen Anteil daran hat Benjamin Henrichs. Der Nationalspieler ist mit 6,95 gewonnen Zweikämpfen am Boden pro 90 Minuten der Beste der Liga.

Jubiläum für Rose?

Für Trainer Marco Rose könnte es ein rundes Spiel werden. Der 48-Jährige steht am Samstag vor seinem 100. Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse. Bei Mönchengladbach siegte Rose 33-mal, bei Borussia Dortmund 22-mal. Mit Leipziger gelangen bisher 44 Erfolge in der Bundesliga.

Bollwerk

Mit nur fünf Gegentoren in zehn Spielen hat Leipzig die beste Abwehr der Liga. Man muss in der Bundesliga-Geschichte schon neun Jahre zurückgehen, um eine ähnlich erfolgreiche Bilanz zu finden. Damals kassierte Bayern München unter Star-Trainer Pep Guardiola in zehn Spielen sogar nur vier Gegentreffer.

Maue Bilanz in der Offensive

Im Angriff läuft es für Leipziger Verhältnisse dagegen bescheiden. Schon dreimal spielte man 0:0, insgesamt stehen nur 15 Tore auf der Haben-Seite. Laut der Statistik-Seite der Bundesliga gab Leipzig bisher 116 Torschüsse ab - genauso wenige wie Hoffenheim. Nur Union Berlin, Kiel und St. Pauli sind noch harmloser. Zum Vergleich: Spitzenreiter in dieser Statistik ist Leverkusen mit 186 Torschüssen, dahinter kommen die Bayern mit 183.