Leipzig -

- RB Leipzig spielte zuletzt sehr gern gegen den SC Freiburg. Seit zehn Pflichtspielen sind die Sachsen gegen die Breisgauer ungeschlagen. Den bislang letzten SC-Sieg über Leipzig gab es im Oktober 2019 mit 2:1.

- RB sollte in Freiburg wieder auf seine Konterstärke bauen. Elf Tore erzielten die Leipziger im Saisonverlauf nach schnellen Gegenstößen. Dagegen zeigte sich Freiburg genau da sehr anfällig. Zehnmal klingelte es im eigenen Tor.

- Besonders motiviert dürfte Freiburgs Lucas Höler in die Partie gehen. Gegen 16 der 18 Bundesligisten markierte der Stürmer bislang mindestens ein Tor - nur nicht gegen RB und natürlich gegen sein eigenes Team.

- 2016 stiegen Freiburg und Leipzig gemeinsam in die Bundesliga auf und spielen seitdem in der Eliteliga. RB holte in diesem Zeitraum 128 Punkte mehr als der SC.

- Noch nie gab es in der Bundesliga ein torloses Unentschieden zwischen beiden Teams. In 15 Duellen siegten die Sachsen neunmal, Freiburg jubelte bei einem Torverhältnis von 32:15 für RB dreimal. Erfolgreichste Leipziger Torschützen waren bislang die derzeit nicht mehr bei RB spielenden Timo Werner (7) und Emil Forsberg (4)