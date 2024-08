Manuel Riemann (l) steht mittlerweile nicht mehr im Bochumer Tor, hielt in der vergangenen Saison in Leipzig zwei Elfmeter.

Leipzig (dpa) -

- Im Oktober 2023 wurde Manuel Riemann zum Bochumer Helden. Der Torhüter parierte zwei Elfmeter und hatte damit großen Anteil am 0:0 in Leipzig. Mittlerweile liegen Bochum und Riemann im Rechtsstreit, nachdem der Routinier kurz vor der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf aus dem Kader genommen und vorerst vom Profitraining ausgeschlossen wurde.

- Apropos Elfmeter: In den bisher drei Bundesliga-Heimspielen gegen Bochum bekam Leipzig gleich vier Strafstöße zugesprochen. Verwandelt wurde insgesamt nur einer.

- In Leipzig hat der VfL in der Bundesliga Probleme mit dem Tore schießen. Dreimal in Folge gelang kein eigener Treffer. Neben dem 0:0 gab es ein 0:3 im Oktober 2021 und ein 0:4 im Oktober 2022.

- Fast schon traditionell hat RB Leipzig Probleme beim Saison-Auftakt. Die Hälfte seiner bisherigen Begegnungen am 1. Spieltag hat der Club verloren. In der vergangenen Saison verlor man beim späteren Meister Leverkusen, im Jahr davor gab es ein Unentschieden in Stuttgart und 2021/22 startete man mit einer Niederlage in Mainz.

- Peter Gulacsi ist ein Garant dafür, dass die Leipziger Defensive stabil bleibt - besonders gegen Bochum. Der ungarische Nationaltorhüter hat von seinen sechs Pflichtspielen gegen Bochum alle gewonnen und in den 540 Minuten lediglich zwei Gegentore kassiert.