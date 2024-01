Berlin/Mainz - In Mainz steht für den 1. FC Union Berlin ein wegweisendes Spiel im Abstiegskampf an. Die Köpenicker treten zum Rückrundenauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim Konkurrenten FSV Mainz 05 (11 Punkte) an, der vor der Partie einen Platz hinter Union (11) auf Relegationsrang 16 steht.

Schöne Erinnerungen I: Beim Hinspiel war die Union-Welt noch in Ordnung. 4:1 gewann der Champions-League-Teilnehmer noch unter Trainer Urs Fischer, und eine weitere Erfolgssaison schien wahrscheinlich. Doch nach dem Sieg bei Darmstadt am zweiten Spieltag ging es rapide bergab. 16 Spiele und 105 Tage wartete Union auf den nächsten Sieg.

Schöne Erinnerungen II: Stürmer Kevin Behrens gelang im Hinspiel ein ganz besonderer Dreierpack. Alle Tore erzielte er mit dem Kopf. In der Folge wurde der 32-Jährige erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Inzwischen wartet er seit Ende August auf einen Torerfolg.

Flaute: Sowohl Union (17 Treffer) als auch Mainz (14) gehören in der Bundesliga zu den angriffsschwächsten Mannschaften. Nur der 1. FC Köln (11) ist noch schlechter.

Neue Gesichter: Beide Mannschaften haben in dieser Saison schon wegen Misserfolgen ihre Trainer getauscht. Bei Union beerbte Nenad Bjelica den früheren Erfolgscoach Fischer. In Mainz musste Bo Svensson für Jan Siewert Platz machen.

Wieder stabiler: Union spielte in den vergangenen beiden Bundesligaspielen beim SC Freiburg (0:0) und daheim gegen den 1. FC Köln (2:0) zu null. Drei Erstligapartien in Folge ohne Gegentreffer gab es aus Berliner Sicht noch nie.