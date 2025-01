Berlin - Zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde hat der 1. FC Union Berlin erneut Heimrecht und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist der 1. FSV Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.

Abstand: Beide Mannschaften trennen in der Tabelle sieben Plätze. Mainz ist mit 28 Punkten Sechster und hat die zweitbeste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Union liegt derzeit mit 17 Zählern auf Position 13. Am 1. Spieltag trennten sich beide Teams in Mainz 1:1. Die Treffer erzielten der Mainzer Nadiem Amiri und Laszlo Benes.

Veränderungen: Im Vergleich zum Hinspiel gibt es zwei Veränderungen auf der Trainerposition. Bei Union wurde der Ex-Mainzer Bo Svensson nach dem ersten Halbjahr durch Steffen Baumgart ersetzt. Bei den Gästen ist Chefcoach Bo Henriksen nach der Gelb-Roten Karte in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:1) gesperrt. In der Zeit des Kontaktverbots zur Mannschaft von 30 Minuten vor bis 30 Minuten nach dem Spiel wird Henriksen von Landsmann und Co-Trainer Michael Silberbauer vertreten.

Bilanz: In der Bundesliga konnte Union von elf Vergleichen sechs gewinnen. Zudem gab es vier Remis und nur eine Niederlage. Daheim blieben die Eisernen bei fünf Siegen und einem Unentschieden gegen Mainz ungeschlagen.

Steigerung: Mainz hat in dieser Saison in 17 Spielen acht Partien gewonnen und damit schon eine mehr als in der gesamten vergangenen Spielzeit (sieben). Auswärts stehen die Nullfünfer aktuell bei vier Siegen. Mit 18 Toren haben die Mainzer in der Fremde vier Tore mehr erzielt als Union insgesamt.

Negativserie: Union ist in der Bundesliga seit zehn Spielen ohne Sieg. Damit wurde der Negativrekord aus der ersten Halbserie der vergangenen Saison eingestellt. Den letzten Dreier gab es am 20. Oktober beim 2:0-Erfolg bei Holstein Kiel.