Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin in Mönchengladbach

Union Berlin will seinen guten Saisonstart ausbauen.

Mönchengladbach - Der 1. FC Union Berlin reist nach seinem gelungenen Saisonstart zum Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach.

Ungeschlagen

Für Union geht es mit acht Punkten ungeschlagen nach Mönchengladbach. Die Borussia steht mit nur drei Zählern auf Position 14. Zu Hause blieben die Gladbacher gegen Bayer Leverkusen (2:3) und den VfB Stuttgart (1:3) noch ohne Punkt. Seit dem 5:2-Erfolg gegen den VfL Bochum am 24. Februar 2024 kam kein Heimsieg dazu.

Lieblingsgegner

Die Borussia zählt in der Bundesliga zu den Lieblingsgegnern von Union. Von zehn Vergleichen ging nur einer verloren (2020/1:4 in Mönchengladbach). Es gab zudem für Union sechs Siege und drei Unentschieden in der Bundesliga sowie bereits 2001 einen damals sensationellen Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale (4:2 i.E.) Seit acht Spielen konnte Mönchengladbach gegen die Hauptstädter nicht mehr gewinnen.

Wiedersehen

Zwei Borussen, Torwart Moritz Nicolas und Verteidiger Marvin Friedrich, trugen früher das Union-Trikot. Bei Union spielten Trainer Bo Svensson, Mittelfeldmann Laszlo Benes und Angreifer Jordan Siebatcheu schon für Mönchengladbach.

Punktegarantie

Als Mainzer Trainer hat Union-Coach Bo Svensson nie gegen Mönchengladbach verloren. Für den Dänen gab es drei Unentschieden und drei Remis.

Abwehrstark

Union hat mit zwei Gegentoren die beste Defensive der Liga. Nur RB Leipzig kann da mithalten. Mönchengladbach (8) hingegen wird bei den Gegentreffern nur von Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg (beide 9), FC Augsburg (10), TSG Hoffenheim (11) und Schlusslicht Holstein Kiel (13) überboten.