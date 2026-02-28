Magdeburg - Bei einem Auffahrunfall an einer roten Ampel in Magdeburg hat es mehrere Verletzte und beschädigte Autos gegeben. Ein 67-Jähriger war am Freitagabend an einer Kreuzung im Stadtteil Reform auf den letzten von vier wartenden Pkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Das habe eine Kettenreaktion ausgelöst. Fünf Menschen erlitten dabei Verletzungen, drei Pkw mussten abgeschleppt werden, wie es hieß. Am Unfallort kam es laut Polizei zu Sperrungen und Staus. Zum Unfallhergang werde ermittelt, hieß es.