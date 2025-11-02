Nach einem Frontalzusammenstoß in der Region Hannover kommen fünf Menschen ins Krankenhaus. Unter den Verletzten sind auch eine 14- und 19-Jährige.

Lehrte - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Region Hannover schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein 23-Jähriger zwischen zwei Ortsteilen von Lehrte aus ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Er sowie die Insassen des anderen Wagens - der 54-jährige Fahrer sowie seine 44, 19 und 14 Jahre alten Mitfahrerinnen - erlitten am Samstag schwere Verletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst sowie ein Notarzt versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend in Krankenhäuser.