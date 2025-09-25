Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und es kommt zum Unfall. Fünf Menschen müssen schwer verletzt ins Krankenhaus - darunter auch ein Kind. Eine stundenlange Straßensperrung ist die Folge.

Meiningen - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Meiningen sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf der B19 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Verletzten sind den Angaben zufolge zwischen zehn und 51 Jahre alt.

Die Bundesstraße war am Nachmittag für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an.