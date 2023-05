Falkenstein/Zwickau - Fünf junge Männer in einem Auto mit einem betrunkenen Fahrer am Steuer sind bei einem Unfall in Falkenstein im Vogtland verletzt worden. Die 18- und 19-Jährigen kamen in der Nacht nach dem Himmelfahrtstag zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch nichts sagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen am frühen Morgen kurz nach dem Ortseingang aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, über einen Zaun geflogen, gegen einen Strommast geprallt und auf der Seite liegen geblieben. Die Atemalkoholkontrolle bei dem 19 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.