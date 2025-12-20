Zwei Täter auf einem E-Scooter werfen einen Knallkörper in eine wartende Gruppe am Rathausplatz. Mehrere Menschen werden verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Delmenhorst - Unbekannte Täter haben in der Delmenhorster Innenstadt einen Knallkörper in eine Personengruppe geworfen und mehrere Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Jugendliche oder junge Erwachsene auf einem E-Scooter an der vor dem Standesamt wartenden Gruppe vorbei und warfen einen sogenannten Polenböller, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Detonation am Freitagmittag erlitten fünf Menschen ein Knalltrauma. Eine 17 Jahre alte Frau zog sich zudem eine oberflächliche Brandverletzung zu. Die Täter flüchteten unerkannt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten lediglich vage Hinweise erlangt werden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ein und bittet Zeugen um Hinweise.