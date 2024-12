Kiel - Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel gehen vor dem schweren Heimspiel gegen RB Leipzig die Abwehrspieler aus. Zu dem Langzeitausfall Colin Kleine-Bekel kamen zuletzt noch die Verletzungen von Timo Becker (Zehenbruch), Patrick Erras (Gehirnerschütterung) und Marco Komenda (Sehnenverletzung) dazu. Auch der Schwede Carl Johansson ist nach langer Pause noch nicht fit genug für einen Einsatz über 90 Minuten.

„Wir haben genug Spieler, die da schon einmal gespielt haben. Wir müssen keinen umfunktionieren“, sagte Trainer Marcel Rapp entspannt. Auch das Ende der Leipziger Krise nahm der Kieler Coach gelassen zur Kenntnis. Der nächste Gegner (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) gewann am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0 und beendete damit eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Der Leipziger Pokalsieg ist Rapp „völlig egal“

„Das ist mir völlig egal“, sagte Rapp. „Ich gucke mir die Spiele an. Sehe, dass das gestern ein sehr gutes Spiel war von RB. Nehme das mit in die Analyse. Passe vielleicht noch ein bisschen etwas an oder auch nicht. Aber sonst bin ich da völlig unemotional. Es ist mir völlig gleich, ob die jetzt gewinnen oder verlieren.“ Leipzig sei für ihn unabhängig vom Verlauf der vergangenen Wochen ein „Champions-League-Gegner mit einer top Mannschaft“.