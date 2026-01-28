Osnabrück - Die Polizei sucht in Osnabrück nach einem fünf Jahre alten Jungen. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde das Kind zuletzt heute Mittag in einem Krankenhaus gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge das Gebäude des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück verlassen hat. Nach ersten Informationen war der Junge kein Patient der Klinik. „Wir hoffen, ihn schnell zu finden“, so der Sprecher.

Sollte der Junge nicht schnell gefunden werden, will die Polizei mit Hunden nach ihm suchen. Mit fünf Jahren, alleine in einer großen Stadt bei winterlichen Temperaturen und kurz vor der Dunkelheit, brauche das Kind schnell Hilfe, sagte der Sprecher. Die Beamten veröffentlichten am Nachmittag ein Bild und eine Beschreibung des Kindes. Wer den Jungen sieht, sollte ihn ansprechen und mit ihm gemeinsam auf die Polizei warten, so die Beamten.