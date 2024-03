Leipzig - Zum fünften Mal in diesem Jahr hat ein Lottospieler aus Sachsen mehr als eine Million Euro gewonnen. Am Samstag habe ein Spieler aus dem Vogtland mit sechs Richtigen genau 1.196.080,20 Euro gewonnen, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Der frisch gekürte Millionär sei noch nicht bekannt und müsse seinen Gewinn nun selbst anmelden.