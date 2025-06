Erfurt - Einen teuren Wagen mit Funk-Öffnungssystem (Keyless-Go) hat ein Dieb in Erfurt offenbar dank technischem Hilfsmittel für eine Spritztour stehlen können. Der Unbekannte habe wohl ein Gerät eingesetzt, das die Funksignale des Fahrzeugschlüssels abfängt, teilte die Polizei mit. So habe er den Wagen im Wert von rund 55.000 Euro auch ohne Originalschlüssel öffnen und starten können. Das Auto sei nach dem Diebstahl in der Nacht zuvor am Freitagvormittag unverschlossen und ohne jede Spur des Täters an einer etwa 25 Kilometer entfernten Ratsstätte entdeckt worden.

Bei Keyless-Go-Systemen erkennt ein Modul im Auto Funkwellen, wenn sich der Schlüssel nähert und lässt sich dann öffnen sowie starten. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Kriminelle diese Funkwellen mit technischen Verstärkern imitieren und so Fahrzeuge stehlen können. Der ADAC kritisiert, dass viele Keyless-Go-Systeme einfach zu knacken seien. Der Automobilclub empfiehlt daher Besitzern solcher Autos etwa selbst tätig zu werden und falls möglich das Schließsystem zu deaktivieren, auch wenn das auf Kosten des Komforts geht.