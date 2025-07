München - Stürmerstar Luis Díaz ist für seinen Medizincheck und die Vertragsunterschrift beim FC Bayern in München angekommen. Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler landete von Tokio kommend am Morgen am Münchner Flughafen und fuhr danach weiter in die Stadt, wie die „Bild“ und der TV-Sender Sky meldeten. Der 28-Jährige soll im Laufe des Tages einen Kontrakt über vier Jahre unterschreiben - übereinstimmenden Berichten zufolge kostet der Deal die Bayern bis zu 75 Millionen Euro Ablösesumme an den FC Liverpool.

Díaz wird beim deutschen Rekordmeister verpflichtet, nachdem unter anderem die Offensivstars Leroy Sané und Thomas Müller den Verein verlassen hatten und Nationalspieler Jamal Musiala wegen einer schweren Verletzung lange ausfällt. Die Bayern hatten wochenlang mit Liverpool über den Transfer verhandelt und sich schließlich kurz vor dem Trainingsauftakt geeinigt.

Trainingsauftakt und Testspiel am Samstag

Neben dem Medizincheck für Díaz stehen am Dienstag zum Ende des Urlaubs auch die sportärztlichen Untersuchungen für die anderen Profis an, ehe in dieser Woche der Trainingsstart folgt. Am Samstag steigt dann in der Allianz Arena gegen Olympique Lyon das erste Testspiel des Teams von Vincent Kompany. Dann könnte Díaz schon sein Debüt für die Bayern geben.