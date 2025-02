Für Klima und Demokratie: Protestwelle in Deutschland

Fridays for Future

Fridays for Future kündigt große Proteste in ganz Deutschland an. (Archivbild)

Berlin - Die Klimabewegung Fridays for Future hat für heute zu einer Protestwelle aufgerufen. Bundesweit soll nach Angaben der Organisation in über 150 Städten für Klimaschutz und Demokratie sowie gegen einen Rechtsruck demonstriert werden. Geplant seien etwa klassische Demozüge, Fahrradkorsos oder Straßenfeste. Fridays for Future bezeichnet die Aktionen als Klimastreik - unter dem Motto „Recht Auf Zukunft“.

Damit wolle die Bewegung ihre Zusammenarbeit mit Akteuren der Demokratiebewegung weiter ausbauen. So wurde in Berlin und Hamburg gemeinsam mit den Mitgliedern der Organisation „Omas gegen Rechts“ mobilisiert. Auch andere Initiativen wie Campact oder „Laut gegen Rechts“ kündigten sich an.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte: „Dort, wo Rechtsradikalen in ihrem Hass gegen Windräder und Verachtung internationaler Verantwortung nachgelaufen wird, liegt keine sichere Zukunft für Deutschland, sondern garantiert mehr Unsicherheit.“ Es sei schmerzhaft zu erleben, wie sich die Union in ihrem Wahlkampf gerade radikalisiere.

Offener Brief an die neue Bundesregierung

In Berlin startet die Demonstration um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor und zieht nach einer Kundgebung vom Pariser Platz aus vorbei am Bundestag und Bundeskanzleramt über die Kronprinzen- und die Marschallbrücke zurück zum Pariser Platz. Auf der Bühne stehen sollen neben Neubauer unter anderem auch die Musikerin Paula Carolina und die Influencerin und Autorin Matilda Jelitto.

In einem offenen Brief wird die neue Bundesregierung zu einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz und Demokratie aufgefordert. „Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass Parteien in dieser Zeit meinen, einen Wahlkampf machen zu können, ohne auf den größten Bühnen Lösungen für die größte Herausforderung unserer Zeit anzubieten“, heißt es darin. Über 130 prominente Erstunterzeichner hat der Aufruf laut Fridays for Future bereits gewinnen können. Mit dabei sind unter anderem die Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth und der Rapper Ski Aggu.