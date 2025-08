Grünheide - Zum 65-jährigen Bestehen hat das Bundeswehr Sozialwerk in Grünheide ein rollstuhlgerechtes Solarboot eingeweiht. Mit dabei war unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Der Verein wurde 1960 gegründet und dient der Unterstützung von Angehörigen der Bundeswehr und deren Familienmitgliedern. Die Bundeswehr hat damals gemerkt, dass sie für die Fürsorge etwas tun muss, sagte Steffen Knoblauch, Bereichsgeschäftsführer im Osten.

Geldhilfen und Urlaube

Dabei gebe es zwei Schwerpunkte. Zum einen soll in Notlagen über Spenden geholfen werden. Das kann etwa der behindertengerechte Umbau von Fahrzeugen, die Beschaffung eines Treppenlifts oder Bezahlung ungedeckter Behandlungskosten sein. Die Spenden kämen meistens aus den Bundeswehr-Dienststellen, sagte Knoblauch.

Aber auch bei Benefizkonzerten des Bundeswehrorchesters, bei Kuchenbasaren oder durch Pfandflaschensammeln kämen Spendengelder für die Fürsorge zusammen. „An den Standorten der Bundeswehr lässt man sich was einfallen“, ergänzte Knoblauch.

Schwerpunkt auch auf die Hilfe bei Behinderungen

Zum anderen bietet der Verein Erholungs- und Urlaubsmöglichkeiten an. Aktive oder ehemalige Angehörige der Bundeswehr können sie mit ihren Familien in Anspruch nehmen. Bundesweit würden aktuell mehr als 150 beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Rundumbetreuung des Vereins mehrere Wochen verreisen können. So hätten zudem auch die anderen Familienmitglieder etwas mehr Zeit füreinander, erklärte Knoblauch. Für die Urlaube stellt das Sozialwerk teilweise eigene Unterkünfte zur Verfügung.

Neben den angestellten hauptamtlichen Mitarbeitern gibt es bundesweit rund 2.500 ehrenamtliche Mitarbeiter.