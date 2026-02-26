Nach dem Winter machen sich viele Amphibien nun wieder auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Damit die Wanderung nicht auf dem Straßenasphalt endet, sind vielerorts Tierfreunde aktiv.

Bei diesem Schild sollten Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen. So helfen sie Amphibien, die die Straße überqueren. (Symbolbild)

Leipzig - Mit den steigenden Temperaturen machen sich in Sachsen wieder Kröten, Frösche und Molche auf den Weg zu ihren Laichgewässern. In diesen Tagen beginne die alljährliche Amphibienwanderung, informierte der Naturschutzverband Nabu. „Dabei folgen sie uralten Wanderrouten, die heute vielerorts von Straßen durchschnitten werden“, so die Umweltschützer. „Für die langsam wandernden Tiere wird der Verkehr zur tödlichen Gefahr.“

Deswegen werden vielerorts an Straßen spezielle Zäune errichtet. Sie halten die Tiere von der Straße fern und leiten sie zu Fangeimern, die von Helfern täglich geleert werden. Die Freiwilligen bringen die Tiere nicht nur sicher über die Straße, sondern erfassen ihre Art und Zahl.

Erdkröten werden selten

Die Daten der vergangenen Jahre gäben Anlass zur Sorge, so der Nabu. „Anhaltende Trockenperioden, veränderte Wasserverhältnisse und milde Winter lassen die Bestände an den meisten Orten in Sachsen sinken.“ Dabei seien die Amphibien wichtig fürs Ökosystem. Nicht nur, weil sie Insektenbestände regulieren, sondern auch weil sie für viele andere Tiere selbst Nahrung sind. Deutliche Rückgänge würden etwa bei Erdkröten beobachtet.

Um die Tiere vor dem Tod auf dem Asphalt zu bewahren, sollten Auto- und Motorradfahrer an markierten Straßenabschnitten besonders vorsichtig fahren, hieß es. Dazu sollten sie ihr Tempo auf unter 30 Kilometer pro Stunde drosseln.