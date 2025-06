Fort Lauderdale - Nationalspieler Pascal Groß ist begeistert vom US-Sport, von dem auch der Fußball noch einiges lernen kann. „Ich finde, dass viele Sportarten hier dem Fußball überlegen sind“, sagte Groß im Teamquartier von Borussia Dortmund bei der Club-WM in den USA. Insbesondere American Football und die NFL haben es dem Mittelfedlspieler angetan.

„Wie die in Gruppen arbeiten, was das für ein Gebilde ist. Die haben 50 verschiedene Spielzüge. Da darfst du nie in die falsche Richtung laufen. Das ist viel komplexer als im Fußball“, sagte der 34-Jährige, der im vergangenen Jahr das Gelände der New York Jets besucht hatte.

Groß beeindruckt von Leon Draisaitl

Der BVB-Mittelfeldspieler hielt zudem ein Plädoyer für deutsche Sportler in den US-Topligen. „Deutsche Sportler, was die da machen, das kommt bei uns gar nicht so an. Ein Draisaitl, das ist einfach einer der besten Spieler der Welt. In Deutschland kennen ihn aber nicht annähernd so viele Leute wie hier“, sagte Groß über Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers gerade erst zum zweiten Mal hintereinander das Stanley-Cup-Finale gegen die Florida Panthers verloren hat. „Da kann man schon stolz drauf sein, wenn man so einen Sportler hat.“

Generell gaben es ihm die deutschen Eishockey-Nationalspieler in der NHL angetan. „Ich verfolge die deutschen Sportler schon immer. Tim Stützle, Leon Draisaitl, Moritz Seider: Da schaue ich schon, ob die Punkte gemacht haben. Im Basketball auch. Aber Football kann man besser gucken“, sagte Groß weiter.