In Großschirma (Mittelsachsen) ist ein 39-jähriger Mann auf der Straße von einem Auto erfasst worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lag der Mann womöglich auf der Straße.

Ein Fußgänger wird in Großschirma von einem Auto angefahren und schwer verletzt. (Symbolbild)

Großschirma - In Großschirma in Mittelsachsen ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 39-Jährige womöglich auf der Straße gelegen, als er am Freitagabend von dem Auto einer 55-Jährigen erfasst wurde.

Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.