Meißen - Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Fußgänger in Meißen (Landkreis Meißen) gestorben. Ersten Angaben der Polizei zufolge war der 72-Jährige am Montagabend in der Stadt unterwegs gewesen, als ein 23 Jahre alter Fahrer ihn mit seinem Wagen erfasste. Der Mann sei aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Nähere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.